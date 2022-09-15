Кіпр не відпускає СК Дніпро-1 – і мова зараз не про тіньового власника, який любить реєструвати компанії на цьому острові. Свій перший офіційний матч у сезоні "спортклубівці" провели саме проти АЕКа з кіпрської Ларнаки (і другий теж), зазнавши двох поразок і вилетівши з кваліфікації до Ліги Європи. Досвід неприємний, але з того часу команда Олександра Кучера стала набагато міцнішою.

Аполлон – СК Дніпро-1: стала відома суддівська бригада

У чемпіонаті України дніпровці здобули три перемоги з трьох, не пропустивши жодного гола й забивши вісім м'ячів. Три з них влетіли у ворота Динамо у Києві, причому розгром "біло-синіх" стався не завдяки контратакам. "Жовто-чорні" переграли гранда у позиційному футболі. Як показує статистика, ці результати не є випадковістю – команда йде другою за очікуваними очками, лідирує за очікуваними голами й допустила найменш гострі удари по власних воротах. А у СК Дніпра-1 ще й на гру менше, ніж у конкурентів.

Звісно, це лише УПЛ, однак і на тлі АЗ Алкмаара підопічні Олександра Кучера виглядали непогано. "Спортклубівці" сіли в низький блок у схемі 4-4-2, майже нічого не дозволивши супернику біля власних воріт і знищивши нідерландців у боротьбі. Нідерландцям пощастило реалізувати один з двох нормальних моментів, чого вистачило для мінімальної перемоги. При оцінці цього результату варто не забувати про дощ та доволі слабеньку позиційну роботу суперника, а також про майже повну відсутність нормальних атак у СК Дніпра-1.

Перед матчем з Аполлоном у "жовто-чорних" можна виділити три вразливості. Перша – відсутність глибини складу. Друга – проблемна гра в обороні (голкіпера це теж стосується). Третя – якщо у Довбика й Піхальонка гра не йде, то позиційна атака дніпровців вмирає. Відсутність моментів у поєдинку з АЗ не в останню чергу пояснюється провалом Артема й Олександра в індивідуальних дуелях.

Чи здатен Аполлон закрити лідерів СК Дніпра-1? Цілком. В суперниках у нашого клубу не абихто, а чинний чемпіон Кіпру й володар тамтешнього Суперкубку. У рідному чемпіонаті колектив із Лімасолу переміг тричі у трьох турах, пропустивши всього 1 гол, хоча й забивали підопічні Давіда Катали небагато – всього 4 м'ячі.

Із Ліги чемпіонів кіпріоти вилетіли, без шансів програвши Маккабі, однак в поєдинку за Лігу Європи вони дали шалений бій Олімпіакосу – греки пройшли далі лише в серії пенальті. Виступи у Лізі конференцій Аполлон розпочав нульовою нічиєю з Вадуцем. Not bad.

Чогось неймовірного в футболі острів'ян немає. Це типовий кіпрський клуб, наповнений дешевими легіонерами й відносно міцно збитий. Створити проблеми він здатний, але таких суперників необхідно перемагати. Звісно, якщо ти хочеш вийти з групи Ліги конференцій, а не просто насолоджуватись участю в турнірі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сваток (під питанням), Громов, Бланко, Лучкевич

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Аполлон – СК Дніпро-1

Аполлон: Йовановіч – Кабрал, В.Йовановіч, Роберж, Алісамі – Ба, Коль, Шполяріч – Шахар, Піттас, Жраді

СК Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Амаш – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекери зовсім не вірять у СК Дніпро-1, визнаючи Аполлон беззаперечним фаворитом. Все ж, у команди занадто хороший бекграунд у цьому сезоні – а от готовність "спортклубівців" до вдалих виступів на євроарені поки що незрозуміла навіть тренерському штабу. Втім, ми ризикнемо поставити на мінімальну перемогу нашого клубу.

Як показали матчі з АЕК Ларнакою та Динамо, підопічні Олександра Кучера здатні створювати нормальну кількість моментів у позиційній грі. Так, не вистачає стабільності, але потенціал відчувається. Аполлон же, при всій повазі – не Барселона. Кіпрські клуби завжди будуть помилятись в обороні й мати певну тактичну обмеженість. Важливо тільки цим скористатись.

Нам здається, що СК Дніпру-1 до снаги перемогти Аполлон. Так, буде важко. Так, є проблеми, але якоїсь суттєвої переваги над українським колективом острів'яни не мають. Якщо не перемагати Аполлон, то навіщо взагалі виходити в єврокубки?

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