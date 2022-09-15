Валерий Городов, ассистент Александра Кучера, рассказал о настрое "спортклубовцев" на поединок 2-го тура третьего по силе евротурнира против киприотов.

"Аполлон – чемпион Кипра. Чемпион есть чемпион, этим все сказано. Это амбициозная команда с опытом игры в еврокубках. Но нам отступать некуда, поэтому мы будем стремиться победить.

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Для этого нужно, чтобы ни один футболист команды не выпадал из игры, чтобы каждый игрок выиграл как можно больше единоборств, чтобы все футболисты выполняли план на игру. На поле ребятам нужно будет быть агрессивными и смелыми", – цитирует Городова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, поединок против Апполона состоится уже сегодня, 15 сентября. Начало встречи в 19:45. В первом туре подопечные Кучера минимально уступили нидерландскому АЗ и идут в турнирной таблице группы Е последними.

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