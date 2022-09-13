УЄФА визначився з суддівськими призначеннями на матч другого туру групового етапу Ліги конференцій між кіпрським Аполлоном та українським СК Дніпро-1. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, на цей матч отримала призначення угорська бригада арбітрів на чолі з 40-річним Адамом Фаркашем.

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У 2021 році Фаркаш працював у матчах за участі українців: у відборі до молодіжного Євро збірна України (U-21) обіграла Сербію (2:1), а київське Динамо (U-19) поступилося Бенфіці (0:1).

У сезоні 2022/23 Фаркаш працював четвертим арбітром на матчі першого туру групового етапу Ліги Європи між Фенербахче і Динамо (2:1).

Матч Аполлон – Дніпро-1 відбудеться у четвер, 15 вересня.

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