Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував "лисів" та "спортклубівців" за порушення прописних істин під час війни.

"Минай сплатить 10 тисяч гривень за порушення Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану на грі з СК Дніпро-1, яка відбулася 15 травня.

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СК Дніпро-1 оштрафований на 20 тисяч гривень за аналогічне порушення у грі з Олександрією 11 травня, яке стало для клубу повторним", – повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ на час дії воєнного стану кошти, отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.

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