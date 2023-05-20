Виконавчий директор "жовто-синіх" Андрій Нєдєлін прокоментував звернення клубу до УАФ, УПЛ та Комітету етики та чесної гри з проханням максимально запобігти ставкам на дуель з петровцями.

"Fair Play у ДНК футболістів, тренерів, уболівальників та керівників Металіста 1925. Фінішна частина сезону УПЛ багата на різні події. Причому не лише футбольні. На тижні прилетіло в наш бік і не відреагувати було б докорінно неправильно. Важливо пояснити сенс звернення Металіста 1925 до керівництва УАФ та УПЛ напередодні майбутнього поєдинку 28-го туру Інгулець – Металіст 1925.

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У стрічці телеграм-каналу "Інсайдер UA" було опубліковано матеріал, який ставить під сумнів принцип спортивної боротьби у визначенні місць команд нижньої частини турнірної таблиці УПЛ. У цьому матеріалі є такі рядки: "За наявною інформацією, знаючі люди вже поставили чималі кошти на всі лобові матчі цього тріо (Верес, Металіст 1925, Інгулець) в азійських і не тільки конторах, а тепер, затамувавши подих у важкому очікуванні, потираючи руки, чекають поповнення бюджетів різних рівнів". Коментарі, думаю, зайві.

Ближче до вечора 19-го травня у ЗМІ з'явились новини щодо нашого звернення до президента УАФ – Андрія Павелка, виконавчого директора УПЛ – Євгена Дикого та голови Комітету з етики та чесної гри УАФ – Франческо Баранки. Причому інтерпретація трохи шкутильгає.

Отже, головний мотив – так, дійсно ми звертаємося до футбольних інституцій України з проханням про інформування провідних беттингових компаній світу про явну публічну дискредитацію учасників майбутнього поєдинку в Петровому і тому, щоб уникнути пересудів, просимо Комітет етики та чесної гри УАФ довести цю інформацію до керівників букмекерських компаній світу, а також по можливості ініціювати закриття трансляцій усіх букмекерських ліній поєдинку у Кіровоградській області.

Більше того, наскільки ми розуміємо, пан Баранка залишається чинним генеральним секретарем компанії Federbet (некомерційної лобістської структури європейських власників казино та букмекерських контор – організації, у тому числі покликаної активно протидіяти договірним матчам). І до його рекомендацій гемблінгова спільнота обов'язково прислухається.

Так, ми дмемо на воду. Так, зараз не час розважатися в епістолярному жанрі та вести очно-заочні батли з нашими недоброзичливцями. Ми клуб, який твердо дотримується принципів "fair play" і виступає категорично проти будь-яких домовленостей, які порушують принципи чесної гри, встановлені УАФ, УЄФА і ФІФА. Для когось це, мабуть, велика проблема", – написав Нєдєлін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, поєдинок між Інгульцем і Металістом 1925 має відбутися 25 травня – обидві команди продовжують боротьбу за виживання в УПЛ.

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