Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал "лисов" и "спортклубовцев" за нарушение прописных истин во время войны.

"Минай выплатит 10 тысяч гривен за нарушение Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения на игре с СК Днепр-1, которая состоялась 15 мая.

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СК Днепр-1 оштрафован на 20 тысяч гривен за аналогичное нарушение в игре с Александрией 11 мая, которое стало для клуба повторным", – сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, в соответствии с решением Исполнительного комитета УАФ на время действия военного положения средства, полученные УАФ как обязательные денежные взносы клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ, перечисляются на платформу United24.

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