Віце-чемпіони України розрахувалися з колишнім тренером Ігорем Йовічевічем і незабаром повинні отримати дозвіл на реєстрацію нових гравців, повідомив журналіст Ігор Циганик.

В СК Дніпро-1 відреагували на відмову бразильців повертатися в Україну

Першим зимовим підсиленням СК Дніпро-1 став Олег Очеретько, якого орендували у Шахтаря. Півзахисник вже кілька тижнів тренується з командою Максимова і просто чекав скасування трансферного бану. Натомість Владислава Кулача у СК Дніпро-1 не буде – екс-форвард Динамо відхилив запрошення.

Нагадаємо, дніпряни відновлять сезон 25 лютого матчем проти Миная. Підопічні Максимова разом з Кривбасом перебувають на вершині УПЛ, набравши 34 очки за 17 матчів.

Йовічевіч програв у першому офіційному матчі нового року, Бензема повернувся після відсторонення, але провалився