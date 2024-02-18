Саудівська Аравія, 20 тур

Аль-Хіляль – Аль-Раед – 3:1

Голи: Мітровіч, 3, 29 (пен), Кулібалі, 52 – Саюдо 90+6

Аль-Іттіхад – Аль-Ріяд – 2:0

Гол: Хамдалла, 12, 90+7

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Екс-тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розпочав друге коло з поразки від лідера. Аль-Хіляль активно розпочав матч і вже на третій хвилині Мітровіч оформив свій черговий гол. Ще до перерви серб оформив дубль. По перерві Аль-Хіляль забив ще раз. Гол престижу Аль-Раед оформив на шостій доданій хвилині.

Карім Бензема вперше після конфлікту з тренером з'явився у стартовому складі.Француз міг кілька разів забити, утім, він розтратив свої моменти. Забивав за Аль-Іттіхад тільки Хамдалла.

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