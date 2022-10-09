СК Дніпро-1 і Зоря з'ясовували сильнішого в центральному поєдинку 6-го туру УПЛ 2022/23 (3:0). Рахунок і огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24"

СК Дніпро-1 залишився єдиною командою УПЛ, яка виграла всі матчі чемпіонату 2022/23. Ба більше, підопічні Олександра Кучера у Прем'єр-лізі ще не пропускали, а перемога над Зорею виводила дніпрян на перше місце турнірної таблиці. Матч в Ужгороді був протистоянням найкращої атаки та оборони чемпіонату України (0 пропущених у СК Дніпро-1 та 12 забитих у луганців). Відповідно, поєдинок СК Дніпро-1 – Зоря справедливо вважався центральним у турі.

Старт гри був за луганцями, хоча перший епізод виник саме біля їхніх воріт. Олександр Піхальонок завершив сольний прохід ударом з меж штрафного, проте не влучив у площину. Моменти Зорі були куди гострішими. Спершу Кирюханцев з лінії воротарського пробив вище, а на 13-й хвилині лише стійка врятувала СК Дніпро-1 після удару Сергія Булеци. Підопічні Кучера відповіли гострою атакою з заблокованим ударом Гуцуляка. Класний шанс мав Адамюк, який вивалився віч-на-віч під гострим кутом, однак Мацапура врятував.

На 29-й хвилині СК Дніпро-1 таки повів у рахунку. Артем Довбик класно виконав штрафний удар метрів з 23-х, пробивши у воротарський кут. Мацапура не дотягнувся, а підопічні Кучера вийшли вперед.

До кінця тайму команди обмінялися гострими моментами, однак рахунок більше не змінився. Паралельно в той же час збірна Україна потрапила в дуже складну групу при жеребкуванні Євро-2024...

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На старті другої половини гри СК Дніпро-1 захопив контроль над м'ячем, не даючи практично ніяких шансів підопічним ван Леувена. Хороший шанс змарнував Бланко, який міг вивести Піхальонка віч-на-віч, але пробив сам і не влучив.

Тиск номінальних господарів дався взнаки на 59-й хвилині. Володимир Бражко, який влітку прийшов із Динамо, віддавав назад на Мацапуру, але замість цього вийшов ідеельний пас на Довбика. Артем скористався подарунком на всі 100 – обвів кіпера і покотив у порожні ворота. 2:0.

На 75-й хвилині рахунок став розгромним. Олександр Назаренко розігнав атаку і знайшов Довбика, а форвард збірної України з меж воротарського оформив хет-трик. Все стало зрозуміло. Завдяки хет-трику Довбик вийшов у лідери бомбардирських перегонів УПЛ – тепер у нього 5 голів.

Зоря так і не змогла бодай скоротити відставання, зазнавши другої поразки в чемпіонаті України 2022/23. СК Дніпро-1 виграв 5-й матч поспіль із загальною різницею 14:0. Команда Олександра Кучера потіснила Шахтар і вийшла на перше місце УПЛ. Зоря на 5-й позиції з 10-ма очками.