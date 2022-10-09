СК Днепр-1 и Заря выясняли сильнейшего в центральном поединке 6-го тура УПЛ 2022/23 (3:0). Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24"

СК Днепр-1 остался единственной командой УПЛ, которая выиграла все матчи чемпионата 2022/23. Более того, подопечные Александра Кучера в Премьер-лиге еще не пропускали, а победа над Зарей выводила днепрян на первое место турнирной таблицы. Матч в Ужгороде был противостоянием лучшей атаки и обороны чемпионата Украины (0 пропущенных у СК Днепр-1 и 12 забитых у луганцев). Соответственно, поединок СК Днепр-1 – Заря справедливо считался центральным в туре.

Старт игры был за луганчанами, хотя первый эпизод возник именно у их ворот. Александр Пихаленок завершил сольный проход ударом из пределов штрафной, однако не попал в створ. Моменты Зари были куда острее. Сначала Кирюханцев с линии вратарской пробил выше, а на 13-й минуте только штанга спасла СК Днепр-1 после удара Сергея Булецы. Подопечные Кучера ответили острой атакой с заблокированным ударом Гуцуляка. Классный шанс имел Адамюк, вывалившийся один на один под острым углом, однако Мацапура спас.

На 29-й минуте СК Днепр-1 повел в счете. Артем Довбик классно исполнил штрафной удар метров с 23-х, пробив во вратарский угол. Мацапура не дотянулся, а подопечные Кучера вышли вперед.

До конца тайма команды обменялись острыми моментами, однако счет больше не изменился. Параллельно в то же время сборная Украины попала в очень сложную группу при жеребьевке Евро-2024...

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На старте второй половины игры СК Днепр-1 захватил контроль над мячом, не давая практически никаких шансов подопечным ван Леувена. Хороший шанс упустил Бланко, который мог вывести Пихаленка один на один, но пробил сам и не попал.

Давление номинальных хозяев сказалось на 59-й минуте. Владимир Бражко, который летом пришел из Динамо, отдавал назад на Мацапуру, но вместо этого вышел идеальный пас на Довбика. Артем воспользовался подарком на все 100 – обвел кипера и покатил в пустые ворота. 2:0.

На 75-й минуте счет стал разгромным. Александр Назаренко разогнал атаку и нашел Довбика, а форвард сборной Украины из пределов вратарской оформил хет-трик. Все стало ясно. Благодаря хет-трику Довбик вышел в лидеры бомбардирской гонки УПЛ – теперь у него 5 голов.

Заря так и не смогла хотя бы сократить отставание, потерпев второе поражение в чемпионате Украины 2022/23. СК Днепр-1 выиграл 5-й матч подряд с общей разницей 14:0. Команда Александра Кучера потеснила Шахтер и вышла на первое место УПЛ. Заря на 5-й позиции с 10-ю очками.