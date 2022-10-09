Головна команда країни дізналась опонентів у кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року, який відбудеться у Німеччині.

У неділю, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні відбулось жеребкування груп кваліфікації. Церемонія розпочалась о 13:00 за київським часом. Україна втретє у своїй історії потрапила у 3 кошик відбору.

Результати жеребкування відбору Євро-2024: Україна проти топ-збірних, фарт поляків та інші групи

За результатами жереба, "синьо-жовті" потрапили у групу C. Суперниками нашої збірної будуть Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта. Враховуючи, що перед нашою командою стоятиме завдання вийти на Євро, буде важко, адже безперечними фаворитами є Італія та Англія.

З командою Саутгейта Україна зустрічалась у чвертьфіналі Євро-2020 (0:4), а з підопічними Мілевскі – на груповому етапі цих змагань (2:1). Проти "Скуадри Адзурри" востаннє ми грали у 2018-му (нічия 1:1), а проти Мальти – у 2017-му (поразка 0:1).

Україна не могла опинитись в одній групі з Білоруссю, адже УЄФА розводить нас з поплічниками терористів. Росія, до слова, була виключена з жеребкування через повномасштабну війну проти нашої країни.

Зауважимо, що Німеччина напряму кваліфікувалась на ЧЄ як господарка змагань. З групи до фінального турніру вийдуть 10 переможців та 10 команд, які посядуть другі місця. Ще три путівки будуть розіграні у плей-офф.

Поєдинки відбору триватимуть з березня по листопад 2023 року. Жеребкування груп Євро-2024 відбудеться у грудні 2023-го, а сам форум – з 14 червня до 14 липня 2024 року.

Хто очолить збірну України після Петракова? Дует топів, несподіваний фаворит і ще три варіанти

Кошики до жеребкування: