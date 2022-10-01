СК Дніпро-1 впевнено розібрався в гостях зі Львовом у матчі 5-го туру УПЛ (3:0). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Команда Олександра Кучера класно розпочала сезон, набравши максимум очок у трьох матчах. Дніпряни обіграли Динамо, Верес та Металіст 1925 із загальною різницею м'ячів 8:0. Натомість Львів покращив своє турнірне ставновище під час міжнародної паузи, здолавши у перенесеній зустрічі Минай.

СК-Дніпро 1 частіше володів м'ячем, проте львів'яни були гострішими. Нич, завершуючи швидку контратаку на 10-й хвилині, не зумів переграти Макса ударом в ближній. А згодом бразильський кіпер знову врятував гостей після потужного пострілу Муравського впритул. Останнього залишили без опіки на дальній стійці.

Ближче до завершення першого тайму гостям вдалося відкрити рахунок завдяки активності Бланко. Спочатку аргентинський хавбек небезпечно пробив над поперечкою, а через кілька хвилин вивів на ударну позицію Добвика, який елегантно покотив повз воротаря. Перед самісінькою перервою Артем оформив ще й результативну передачу. Піхальнок навісив, Довбик головою переправив на Гуцуляука, а той розстріляв Пономаренка з кількох метрів. Попри загалом непоганий футбол у виконанні господарів дніпряни пішли відпочивати з комфортною перевагою – 2:0.

На старті другої половини Довбик знову відправив м'яча у ворота, проте лайнсмен справедливо зафіксував офсайд. Натомість Гуцуляк змарнував чудову передачу від Піхальонка, влупивши над поперечкою. Відразу після цього команди пішли в укриття через повітряну тривогу, яка тривала менше 5 хвилин.

Після відновлення гри команди обмінялися небезпечними моментами Бугая і Горбунова. Перший не зумів завершити стрімку атаку, поціливши у захисника, а другий головою пробив поруч зі стійкою. На 73-й хвилині львів'яни залишилися у меншості. Грисьо відмахнувся від Бланко, який відверто фолив ззаду, і отримав пряму червону.

Чисельною більшістю гості скористалися вже через 5 хвилин. Гуцуляк поставив фінальну крапку, оформивши дубль після передачі Горбунова. У підсумку СК Дніпро-1 здобув четверту перемогу поспіль і очолив таблицю (12 очок), щонайменше до завершення матчу Шахтаря з Металістом. Львів – 9-й з 4-ма очками в активі.

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