Перший тайм склався для Львова дуже невдало. Олегу Дулубу довелося робити дві вимушені заміни, а незадовго до перерви його команда ще й у меншості залишилася. Михайло Шишка, який вийшов замість Богдана Мишенка, за 30 хвилин встиг отримати дві жовті картки.

Львів у компенсований час вирвав перемогу над Минаєм, граючи у меншості й втративши двох гравців через травми

Відтак, Минай отримав чисельну перевагу, але так і не зумів нею скористатися. Гості не пропустили ні до перерви, ні у другому таймі, а вже у компенсований час Олександр Васильєв вирвав для Львова дебютну перемогу в нинішньому сезоні. Тепер в обох команд по 4 очки і місце в середині турнірної таблиці.