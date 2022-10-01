СК Днепр-1 уверенно разобрался в гостях со Львовом в матче 5-го тура УПЛ (3:0). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Команда Александра Кучера классно начала сезон, набрав максимум очков в трех матчах. Днепряне обыграли Динамо, Верес и Металлист 1925 года с общей разницей мячей 8:0. Львов улучшил свое турнирное положение во время международной паузы, одолев в перенесенной встрече Минай.

СК-Днепр 1 на старте игры чаще владел мячом, однако львовяне были острее. Нич, завершая быструю контратаку на 10-й минуте, не сумел переиграть Макса ударом в ближний. А вскоре бразильский кипер снова спас гостей после мощного выстрела Муравского в упор. Последнего оставили без попечения на дальней стойке.

Ближе к завершению первого тайма гостям удалось открыть счет благодаря активности Бланко. Сначала аргентинский хавбек опасно пробил над поперечиной, а через несколько минут вывел на ударную позицию Добвика, элегантно пробившего мимо вратаря. Перед самым перерывом Артем оформил еще и результативную передачу. Пихальнок навесил, Довбык головой переправил на Гуцуляука, а тот расстрелял Пономаренко с нескольких метров. Несмотря на неплохой футбол в исполнении хозяев днепряне ушли на передышку с комфортным преимуществом – 2:0.

На старте второй половины Довбик снова отправил мяч в ворота, однако лайнсмен справедливо зафиксировал офсайд. Гуцуляк же испортил великолепную передачу от Пихальонка, пробив над перекладиной. Сразу после этого команды пошли в укрытие из-за воздушной тревоги, котороя длилась менее 5 минут.

После возобновления игры команды обменялись опасными моментами Бугая и Громова. Первый не сумел завершить стремительную атаку, попав в защитника, а второй головой пробил рядом со штангой. На 73-й минуте львовяне остались в меньшинстве. Грисьо отмахнулся от придерживавшего его сзади Бланко и получил прямую красную.

Численным большинством гости воспользовались уже через 5 минут. Гуцуляк поставил финальную точку, оформив дубль после передачи Горбунова. В итоге СК Днепр-1 одержал четвертую победу подряд и возглавил таблицу (12 очков), по меньшей мере, до завершения матча Шахтера с Металлистом. Львов – 9-й с 4 очками в активе.

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