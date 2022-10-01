До звітного матчу команди підійшли у статусі аутсайдерів, не здобувши жодної перемоги за чотири стартових тури. Під час міжнародної паузи клуби знайшли підсилення. Ворскла підписала Владлена Юрченка, а Інгулець – Романа Підківку, Андрій Кухарука та Данила Кравчука. Усі, крім Кравчука, отримали місце у стартових складах.

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Окремо кілька слів про Підківку, який майже три роки не грав в УПЛ. Повернення голкіпера вийшло невдалим. Вже на старті поєдинку він отримав ушкодження в моменті, коли двічі рятував Інгулець від пропущеного м'яча. Роман спробував залишитися у грі, але таки був змушений попросити заміну. Данилу Кучеру довелося вступати в гру вже на 17-й хвилині.

Сама гра не тішила видовищем. Інгулець взагалі за весь перший тайм не завдав жодного удару бодай у бік воріт суперника. Ворскла переважала не на багато – лише дві спроби. Полтавці взяли своє завдяки ефективності. Обидва удари були в площину, один із них – результативний. Марлісон та Степанюк приборкали м'яч у межах чужого штрафного. Руслан скинув на Олійника, а Денис відкрив рахунок.

Після перерви мало що змінилося. Хіба додалося грубощів. Як наслідок, посипалися жовті картки, а Ігор Пердута навіть заробив вилучення. Щоправда, ситуація була не настільки однозначною. Захисник Ворскли впав у боротьбі з Одарюком. Повтор показав, що футболісти тримали один одного. VAR на цій грі не працював, тому скасувати червону для Пердути не було навіть теоретичної можливості. У чисельній більшості Інгулець забрав ініціативу. Допоміг вихід Сітала. Артем навіть забив, але перед тим сфолив проти Різника.

Дебютна перемога в сезоні дозволила Ворсклі збільшити свій очковий запас до чотирьох пунктів і тимчасово піднятися на 11-те місце в турнірній таблиці. Інгулець залишається передостаннім.