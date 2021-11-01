"Мені треба забити вісім голів. Щойно забиваю восьмий – відразу йду та скажу "Велике дякую".

"Я тобі ї**ло наб'ю прямо тут": Селезньов назвав футболіста, якому завдячує своєю кар'єрою

Хай потім поб'ють мій рекорд. Мені однаково, я виконав своє слово. Зрозуміло, що Ярмоленко сюди повернеться, Мораєс відновиться. Але в мене завдання зараз. Я надто зациклений, напевне, на голах, тому не залітає", – розповів ветеран в інтерв'ю програмі Великий футбол.

Нагадаємо, що Євген Селезньов прагне стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ. У його активі зараз 116 м'ячів у чемпіонатах України. Лідирують у топі екс-нападники Динамо – Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи).

"Лужний купував Snickers і пригощав мене": Богдан Єсип – про Динамо 90-х, 101 гол у Першій лізі і вихід на поле у 43