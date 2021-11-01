СК Днепр-1 подходил к домашнему поединку с Минаем в статусе пятой команды УПЛ, однако в случае победы "спортклубовцы" приблизились бы к третьей позиции на минимальное расстояние. У закарпатцев задача была проще – они должны были побеждать, ведь их безвыигрышная серия достигла 12 матчей во всех турнирах. В предыдущих двух играх "лисы" выглядели едва ли не наиболее сильно в истории, поэтому шансы добіть выездной триумф выглядели не такими уж низкими.

Впрочем, интрига во встрече не прожила и 15 минут. Уже на 9-й гости пропустили первый гол: Назаренко на собственной половине перехватил неудачную передачу от Петрусенко и протянул мяч левым флангом метров на 60, после чего покатил поперек поля на Пихалёнка – Александр же отдал пас на правый край штрафной. Гуцуляк оттуда пробил под ближнюю штангу. 1:0!

Ещё через 5 минут СК Днепр-1 удвоил своё преимущество в результате удара Дубинчака с линии штрафной и удачного рикошета на голову Довбика. Артем головой пробил хило, но мяч всё равно прошел сквозь руки Кучера. Шокированный Игорь Леонов на 20-й минуте решил заменить своего голкипера, выпустив Пенькова, однако уже на 30-й и Герману пришлось вынимать сферу из сетки – это Пихалёнок метров с 20-ти из нерабочей правой угодил в левый нижний угол. 3:0!

Александр на 34-й минуте мог и дубль оформить, замкнув прострел Довбика на дальнюю штангу, но хавбек пробил выше ворот. После этого по ним ещё и Гуцуляк приложился, однако на этот раз голкипер поймал мяч. Игорь Леонов, в свою очередь, не стал ждать перерыва, выпустив Селезнева и Хахлева уже на 41-й минуте – впрочем, их появление к изменению счёта в первом тайме не привело.

Замена замена могла сработать через три минуты после старта второго тайма. Шанс отличиться получил Селезнёв, головой замыкавший навес с правого фланга – Евгений пробивал с отскоком от газона, однако мяч перелетел через перекладину. На 52-й минуте Кулиев принял пас на правый край штрафной и выстрелил в ближний угол, но получилось слишком слабо. Кожукару поймал сферу.

Это были последние акты агрессии Миная во встрече. Далее инициативой владел СК Днепр-1, создававший момент за моментом. Голы забивать могли и Довбик, и Нельсон, и Дубинчак, и Русин, но точности и силы их ударам не хватало. Впрочем, на 90-й минуте свежий Русин таки прошил Пенькова, замкнув навес от Кравченко – 4:0! К слову, это первый гол Назария в УПЛ с июня 2020 года.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 25 очков, приблизившись к третьему месту на расстояние в 1 зачётный балл (сейчас эту позицию занимает Заря). Впрочем, уже через несколько часов Ворскла может потеснить днепровцев и луганчан вниз.