СК Дніпро-1 розглядає варіант із продажем гравця збірної України – за його трансфер нібито вже домовився Шахтар
Комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман прокоментував щодо можливого продажу хавбека Олександра Піхальонка.
"Ми продаємо кількох гравців, у яких спливає термін дії контрактів. Серед усього іншого маємо ґрунтовні розмови й стосовно Піхальонка. Здебільшого, під ґрунтовними розмовами, маю на увазі процес торгу.
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Інтерес Жирони до Піхальонка? Я особисто ніколи такого не чув, єдине, що бачив такі новини у пресі. Він хворів другу частину сезону, не хотілося, щоб через це на нього впала ціна. Поки що нічого стовідсотково сказати не можу", – поділився Фрідман в коментарі sport-express.ua.
Нагадаємо, вчора Ігор Бурбас повідомив, що Піхальонок вже майже став гравцем Шахтаря – залишилось узгодити деякі формальності. Проте журналісти ТаТоТаке спростували цю інформацію. За дніпрян Олександр загалом провів 102 матчі, в яких відзначився 20 голами та 31 асистом.
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