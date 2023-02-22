Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик може не зіграти у матчі-відповіді за вихід в 1/8 фіналу Ліги конференцій, повідомляє коментатор Сергій Лук'яненко у своєму Telegram-каналі.

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25-річний українець отримав ушкодження і ймовірність його участі у матчі вкрай низька.

Нагадаємо, поєдинок між СК Дніпро-1 та АЕК Ларнака відбудеться вже завтра, 23 лютого, о 19:45. Перша зустріч завершилась перемогою кіпріотів з рахунком 1:0.

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