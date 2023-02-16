Дніпро-1 вже зустрічався з АЕКом – влітку кіпріоти вибили команду Кучера з Ліги Європи. Щоправда, самі в престижнішому турнірі також не затрималися, хоч і переграли там Динамо. Нова спроба зупинити АЕК припала на плей-офф Ліги конференцій. Лідер УПЛ вийшов у бойовому складі з 4 легіонерами. Амаш повернувся в основу, а Хайнер дебютував.

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Суперник з перших хвилин підсвітив головні проблеми Дніпра-1: оборона на стандартах і перехідні фази. Трічковскі тричі виходив на ударну позицію протягом 5 хвилин. Перший удар з "дев'ятки" витягнув Валеф, другий – заблокували захисники, а третій полетів над поперечиною. Дніпряни розгубилися та ледь не пропустили після простого ауту. Амаш вибив на ногу Лопешу, а той пробив у поперечину.

СК за весь перший тайм створив один момент, коли пройшла вертикальна атака через центр. Валеф знайшов Пеглоу, а той кинув у прорив Довбика. Артем зіпсував свій шанс. У другому таймі форвард мав ще одну нагоду – Піхальонок викотив йому під удар на лінії штрафного. Артем згодом віддячив партнеру, віддавши класний пас п'ятою. Удар Піхальонка парирував воротар. Це всі епізоди, коли Дніпро-1 міг забити.

АЕК атакував значно краще. Двічі на шикарну ударну позицію виходив Фараж. Героєм української команди став Валеф. Бразильський голкіпер ще раз витягнув м'яч з "дев'ятки". Втім, на останніх хвилинах не врятував навіть Валеф. Знову провал на стандарті – Ледеш подав, а Гарсія замкнув дальню стійку. Дніпро-1 міг пропустити й другий, однак Валеф виграв вихід сам на сам проти Ніколіча.

СК Дніпро-1 ризикує вильотом з єврокубків. Матч-відповідь відбудеться за тиждень в Кошице.