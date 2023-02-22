"Головним у завтрашньому матчі буде наше бажання, яке повинно перетворюватися на забити м’ячі. Якщо ми не будемо забивати, то нам немає що далі робити.

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Так, звісно, хлопці повинні вийти й бути агресивними, налаштованими, грати з великим бажанням та отримувати від цього задоволення. І щоб від цього вболівальники теж отримували радість. Зміни у складі будуть, але вже завтра подивимося на це. Зранку прокинемося і там будемо розуміти.

Ми усвідомлюємо наскільки важливий результат матчу для України у річницю війни. Будемо битися до останнього", – сказав Кучер на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між СК Дніпро-1 та АЕК Ларнака відбудеться вже завтра, 23 лютого, о 19:45. Перша зустріч завершилась перемогою кіпріотів з рахунком 1:0.

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