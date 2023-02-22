Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик может не сыграть в ответном матче за выход в 1/8 финала Лиги конференций, сообщает комментатор Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале.

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25-летний украинец получил повреждение и вероятность его участия в матче крайне низкая.

Напомним, поединок между СК Днепр-1 и АЕК Ларнака состоится уже завтра, 23 февраля, в 19:45. Первая встреча завершилась победой киприотов со счетом 1:0.

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