Аргентинський захисник Еміліано Пуріта більше не виступатиме за СК Дніпро-1, повідомляє Telegram-канал Дніпрянин.

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За інформацією джерела, 26-річний оборонець, контракт якого з дніпрянами розрахований до 30 червня 2025 року, не входить у плани Юрія Максимова. Зазначається, що Еміліано, швидше за все, вже покинув клуб і не доєднається до команди на тренувальних зборах, що пройдуть у Туреччині.

Нагадаємо, Пуріта перейшов в СК Дніпро-1 влітку 2022 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні у 8 матчах відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

До слова, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись лідеру – Кривбасу – за додатковими показниками.

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