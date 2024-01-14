Аргентинский защитник Эмилиано Пурита больше не будет выступать за СК Днепр-1, сообщает Telegram-канал Днепрянин.

Динамо окончательно определилось относительно трансфера лидера СК Днепр-1 – в конкурентах был клуб из Бельгии

По информации источника, 26-летний футболист, контракт которого с днепрянами рассчитан до 30 июня 2025 года, не входит в планы Юрия Максимова. Отмечается, что Эмилиано скорее всего, уже покинул клуб и не присоединится к команде на тренировочных сборах, которые пройдут в Турции.

Напомним, Пурита перешел в СК Днепр-1 летом 2022 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне в 8 матчах отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

К слову, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая лидеру – Кривбассу – по дополнительным показателям.

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