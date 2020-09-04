Дуглас став гравцем СК Дніпро-1 після проходження медогляду, повідомляє ТаТоТаке з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що контракт підписано на один сезон. У команду Дмитра Михайленка гравець перейшов у статусі вільного агента.

Також, за інформацією джерела, "чорно-жовті" цікавилися зіркою Дніпра Матеусом. Цей трансфер зірвався, адже китайський клуб Шицзячжуань Евер Брайт, за який виступає бразилець, відмовився його продавати.

Нагадаємо, що обидва гравці колись виступали за Дніпро у часи Хуанде Рамоса та Мирона Маркевича. Дуглас провів за дніпрян 87 матчів у всіх турнірах та відзначився 1 забитим м'ячем. Матеус зіграв аж 154 гри за Дніпро, записав до свого активу 48 голів та 30 асистів.

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