Зауважимо, раніше повідомлялося, що дніпровський клуб може підписати двох гравців Динамо – Назарія Русина та Сергія Булецу, які поповнять команду на правах оренди.

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"Під час вимушеної паузи намагаємось підтягнути фізичні кондиції, перш за все, й тактичні нюанси, які бажаємо бачити у цьому сезоні. Що стосується новачків, то зараз усі перемовини на завершальній стадії. Тому до другого туру, гадаю, новачки приїдуть. Потрібно терпіння – лишилося буквально 2-3 дні. До середини вересня, гадаю, ми повністю доукомплектуємося", – цитує Михайленка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 СК Дніпро-1 фінішував на 7-й позиції УПЛ, а у плей-офф за Лігу Європи поступився Колосу. В першому турі нового сезону підопічні Михайленка розійшлися миром з Інгульцем.

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