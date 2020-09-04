Дуглас стал игроком СК Днепр-1 после прохождения медосмотра, сообщает ТаТоТаке со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что контракт подписан на один сезон. В команду Дмитрия Михайленко игрок перешел в статусе свободного агента.

Также, по информации источника, "черно-желтые" интересовались звездой Днепра Матеусом. Этот трансфер сорвался, ведь китайский клуб Шицзячжуан Эвер Брайт, за который выступает бразилец, отказался его продавать.

Напомним, что оба игрока когда-то выступали за Днепр во времена Хуанде Рамоса и Маркевича. Дуглас провел за днепрян 87 матчей во всех турнирах и отличился 1 забитым мячом. Матеус сыграл аж 154 игры за Днепр, записал в свой актив 48 голов и 30 ассистов.

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