Встреча команд Виктора Скрипника и Юрия Максимова в перенесенном матче 1-го тура УПЛ 2023/24 завершилась победой экс-коуча Ворсклы и выходом СК Днепр-1 в группу лидеров. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Главными героями на афише поединка Ворсклы против Днепра-1 стали Виктор Скрипник и Юрий Максимов – бывшие партнеры по золотому Вердеру 90-х. Встреча была важной для обоих коучей. Полтавчане выиграли только один матч в последних пяти турах, потерпев два разгрома, а вот днепровцы могли одержать пятую подряд победу в УПЛ. Это позволило бы сравниться по набранным очкам с Шахтером.

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"Спортклубовцы" считались фаворитами (особенно после триумфа над Динамо), хотя были определенные опасения относительно физических кондиций команды. Поле в Полтаве, размоченное ливнем, должно было вытянуть из футболистов все силы – впрочем, в первые полчаса этого не было заметно. Гости не просто доминировали, а наиграли на разгром.

Счет был открыт уже на 5-й минуте. Тут помогли сами хозяева – Корниенко при попытке отдать пас назад выкатил мяч прямо в ноги Филиппову. Александр стоял перед штрафной, развернулся и закрутил мяч в дальнюю девятку. 0:1!

На 20-й минуте Горбунов получил разрезной пас от Пихаленка и вышел один на один с Исенко. Сергей уверенно его переиграл, но гол не засчитали из-за минимального офсайда.

Еще через две минуты Пихаленок прошел по левому флангу и прострелил в штрафную, а Филиппов замкнул метров с восьми – стойка спасла Ворсклу!

На 30-й минуте Гуцуляк сместился с правого фланга в центр и отдал разрезную передачу, организовав Филиппову выход один на один. Александр забил гол, однако и здесь был офсайд!

Ворскла выглядела безнадежно, предоставляя огромное количество пространства и пропуская атаку за атакой. Впрочем, на 38-й минуте полтавчане едва не сравняли счет. Корниенко в борьбе за ничейный мяч поставил корпус и запустил лонгбол на ход Кане, а тот пробежал вперед и нанес удар метров с 25-ти.

Ибрагим закрутил точно в дальнюю девятку, заставив Кинарейкина выполнять фантастический сейв. Правда, последующий угловой едва не завершился привозом Якова, а уже на 40-й минуте ему таки пришлось вынимать мяч из сетки. Хозяева раскатали контратаку, в завершении которой Крупский принял передачу от Кане и подал с правого фланга – Степанюк же замкнул головой. 1:1!

Это был первый за четыре тура гол в ворота СК Днепр-1. Впрочем, счастье "зелено-белых" продолжалось совсем недолго. Уже на 42-й минуте гости восстановили свое преимущество – Сантана неудачно сбросил навес Кравца на ногу Гуцуляку, Корниенко с ним не доиграл, а Алексей пробил в ближний угол.

Ворскла огрызнулась на 45-й дальним ударом Павлюка. Мяч пролетел рядом с левой девяткой! В конце концов, свисток Екатерины Монзуль отправил команды отдыхать при счете 1:2 в пользу "спортклубовцев". Интрига оставалась живой, хотя по игре так нельзя было сказать.

На старте второго тайма СК Днепр-1 сделал все, чтобы снять вопрос о победителе. На 53-й минуте гости отметились третьим голом, причем чрезвычайно красивым. Пихаленок протащил мяч через центр и отдал пас на правый фланг, а Гуцуляк оттуда эффектно закрутил мяч в дальнюю девятку – 1:3!

Подопечные Юрия Максимова не собирались останавливаться на этом. На 61-й минуте Леднев стрелял с левого края штрафной в ближнюю девятку, а на 62-й Кравец замыкал подачу с левого фланга – в обоих случаях спас Исенко. После удара Василия на добивании мог сыграть Филиппов, но он попал в Адамюка. На 70-й же минуте Александр пробивал головой с близкого расстояния, однако и здесь Исенко выручил.

Ворскла сумела огрызнуться чем-то опасным только на 83-й минуте, когда Крупский бахнул из-за пределов штрафной в девятку. Мяч пролетел рядом со стойкой. А на 89-й минуте интрига неожиданно ожила – Горин привез пенальти, сфолив против Фелипе в собственной штрафной.

Степанюк уверенно реализовал 11-метровый, сократив отставание в счете до минимума. 2:3! К сожалению для хозяев, арбитры компенсировали только три минуты – отыграться полтавчане так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал победу СК Днепр-1.

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