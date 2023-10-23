Цими вихідними вболівальники мали змогу насолоджуватися справжнім голепадом у чемпіонаті України – загалом команди забили 28 м'ячів, а відразу шістьом гравцям вдалося оформити дублі. Найрезультативнішим став поєдинок у Рівному, де львівський Рух розгромив Верес (5:2).

Завершувався ж тур центральним матчем у Києві, в якому Динамо зазнало уже другої поразки поспіль, поступившись СК Дніпро-1 (0:1). Про кризу команди Луческу і відмовки румуна, тренерський дебют Срни, бронебійний Кривбас, повернення Зорі, феєрію Руха і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

СК Дніпро-1 втримав перемогу над Динамо – камбек Шапаренка не допоміг киянам уникнути другої поразки поспіль