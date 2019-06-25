СК Дніпро-1 переглядає шістьох потенційних новачків

Новачок УПЛ СК Дніпро-1 шукає підсилення перед початком наступного сезону.

СК Дніпро-1 переглядає одразу 6 гравців на тренувальних зборах, передає Youtube-канал Спорт Дніпропетровської області.

Зоря і СК Дніпро-1 розійшлись миром у контрольному поєдинку

У складі СК Дніпро-1 тренуються хавбек Богдан Оринчак та захисник Ярослав Конкольняк, форвард Араміс Кузін, півзахисник Едуард Сарапо, оборонці Олег Бородай та Дмитро Нагієв. Зазначимо, що всі вони зіграли у сьогоднішньому контрольному матчі проти Зорі.

Нагадаємо, що СК Дніпро-1 у минулому сезоні посів перше місце в чемпіонаті Першої ліги і вперше в своїй історії дебютує в УПЛ.

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