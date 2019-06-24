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Зоря і СК Дніпро-1 розійшлись миром у контрольному поєдинку

21:03 400 Читать на русском
Зоря і СК Дніпро-1 розійшлись миром у контрольному поєдинку
Зоря – СК Дніпро-1 / фото: ФК Зоря

У рамках передсезонної підготовки Зоря і СК Дніпро-1 провели спаринг, в якому не змогли виявити сильнішого.

Товариські матчі

Зоря – СК Дніпро-1 – 1:1

Голи: Лєднєв, 70 – Орінчак, 39

Склад Зорі: Шевченко, Вернидуб, Чеберко, Тимчик, Ємець, Сілас, Хомченовський, Кочергін, Лєднєв, Кабан, Громов.

Склад СК Дніпро-1: Кліщук, Романюк, Лопирьонок, Логінов, Шаповал, Батагов, Когут, Сніжко, Орінчак, Кольконяк, Кожушко.

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Зоря та СК Дніпро-1 не змогли виявити сильнішого у контрольному поєдинку. Луганці більше володіли ініціативою, але вперед вийшов СК Дніпро-1 завдяки голу Орінчака. Втім, Зоря змогла відігратись у другому таймі, нічию врятував Лєднєв.

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Теги
Зоря Зоря Товариські матчі Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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