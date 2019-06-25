СК Днепр-1 просматривает шесть потенциальных новичков

Новичок УПЛ СК Днепр-1 ищет усиления перед началом следующего сезона.

СК Днепр-1 просматривает сразу 6 игроков на тренировочных сборах, передает Youtube-канал Спорт Днепропетровской области.

Заря и СК Днепр-1 разошлись миром в контрольном поединке

В составе СК Днепр-1 тренируются хавбек Богдан Оринчак и защитник Ярослав Конкольняк, форвард Арамис Кузин, полузащитник Эдуард Сарапо, защитники Олег Бородай и Дмитрий Нагиев. Отметим, что все они сыграли в сегодняшнем контрольном матче против Зари.

Напомним, что СК Днепр-1 в прошлом сезоне занял первое место в чемпионате Первой лиги и впервые в своей истории дебютирует в УПЛ.

"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували Маркевича