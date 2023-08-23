Спартак Транава і СК Дніпро-1 у рамках першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сильнішого не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Протистояння зі Спартак Трнавою є вкрай важливим для СК Дніпро-1, адже це останній шанс клубу на єврокубкову осінь. Жереб виявився поблажливим – словаки хоч і пройшли Лех у попередньому раунді, однак своїм футболом не вражали. За набором своїх чеснот і недоліків команда Міхала Гашпарика є дуже схожою на "спортклубівців", і навіть старт сезону їй теж дається важко.

Спартак Трнава – СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів і огляд матчу кваліфікації Ліги конференцій

Новий коуч СК Дніпро-1 вдався до кадрових перестановок

Олександр Кучер покинув "спортклуб" після поразки від Оболоні, тож на поєдинок у Словаччині команду вивів Валерій Городов. Він вже мав такий досвід у попередньому сезоні, коли у Кучера ще не було ліцензії PRO. Екс-голкіпер легендарного ФК Дніпро працюватиме на підміні недовго – за чутками у ЗМІ, на матч-відповідь "жовто-чорних" виведе іспанець Гонсало Гарсія, колишній тренер Твенте та Істри.

Валерій Городов провів декілька серйозних змін у складі. Найголовнішою стала поява Гуцуляка в центрі нападу. Олексія саме там і награвали на зборах, а експерименти Кучера з Філіпповим через брак зіграності не принесли жодного зиску.

На позицію правого вінгера, відповідно, вийшов Лєднєв, а ліворуч поставили Горбунова (Бланко травмований) – Рубчинський же став працювати інсайдом. Крім того, у роль правого фулбека повернувся Мірошніченко, який пропускав останні два тижні через м'язове пошкодження. На протилежний фланг оборони знову поставили Кравця (зі Славією тиждень тому грав ЦЗ), а пару центральних склали Сваток і Сарапій.

Перевірену тактику зламав Сарапій

Оцінити якість стартового плану СК Дніпро-1 непросто, адже він дуже швидко зламався. Вочевидь, ідея повторювала тактику з матчу-відповіді проти Славії – фулбеки закривали весь фланг, вінгери відкривались у центрі, центрбеки активно намагались заходити на чужу половину й роздавати діагоналі. Дещо активніше у білд-ап вмикався Піхальонок, який опускався у лінію до захисників, а при роботі без м'яча вмикався інтенсивний контрпресинг.

Про це можна говорити з огляду на перші чотири хвилини й помилку, результатом якої стало вилучення Сарапія. Мірошніченко після своєї втрати пішов пресингувати аж до чужого штрафного, але Дениса відрізали довгою передачею на половину поля дніпровців. Джурічіч у боротьбі з Сарапієм зачепився за м'яч, виграв боротьбу й міг тікати віч-на-віч – Едуард же притримав його за футболку.

Арбітр після ретельного перегляду відеоповтору показав центрбеку СК Дніпро-1 пряму червону. Команда залишилась у меншості.

Валерій Городов змушений був перевести Кравця в центр захисту, Горбунов змістився на позицію лівого фулбека, а Рубчинський почав працювати лівим вінгером. Гнучкість "спортклубівців" допомогла в цій ситуації.

У меншості атака СК Дніпро-1 перестала існувати. Все інше – як завжди ¯\_(ツ)_/¯

На жаль, ці перестановки остаточно вимкнули атаку СК Дніпро-1. До кінця першого тайму українці так нічого й не створили. Команда провела тільки один неточний удар – Гуцуляк пробивав головою з правого краю штрафного після відскоку. М'яч впав на зовнішній бік сітки.

Спартак Трнава, як і очікувалось, нічого неймовірного не запропонував. Цей колектив вміло веде єдиноборства, небезпечно виглядає на стандартах і кросах, а загалом живе за рахунок помилок оборони суперника. Не можна сказати, що дніпровці допускали провали часто (за такої простої гри суперника це важко зробити), але загальна неохайність, обрізки, розконцентрація та програш боротьби в мікроепізодах траплялись регулярно.

Навіть Піхальонок гальмував і віддавав неточні паси. На власній же половині не вдалося уникнути необов'язкових стандартів. Щонайгірше, при доволі банальних кросах привозили захисники – як наслідок, до перерви Спартак Транава мав забивати двічі.

Кінарейкін – герой першого тайму

На 33-й хвилині словаки провели атаку з прострілом Деніела, за який у штрафному зачепився Прохазка. Нападник пробивав метрів з 10-ти низом, однак Кінарейкін врятував СК Дніпро-1!

У компенсований же час подача з кутового на ближню стійку вилилась у пожежу – Сваток чомусь прибіг туди й зрізав м'яч на Джурічина, а той пробив з метру. Кінарейкін парирував!

Спартак Трнава легко покарав оборону СК Дніпро-1. Пощастило, що це лишень Спартак Трнава

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Це не влаштовувало тренера господарів, тож він у роздягальні провів потрійну заміну. Спартак Трава розпочав другий тайм агресивно, ледь не забивши вже за дві хвилини по перерві.

Нестеровскі, зачепився за скидку на лівому краю штрафного, опинився в оточенні захисників, але легко розвернувся навколо Кравця й бахнув у ближній. Кінарейкін виручив.

На 55-й же хвилині словаки забили гол. Успіх приніс футболіст основного складу – причому той, якого потрібно було найбільше остерігатись. Той, який пройшов школу Фортуни з Дюссельдорфа і закошмарив оборону Леха в обох матчах. 22-річний Келвін Офорі.

Офорі прийняв діагональ від Деніела й спокійно увійшов на правий край штрафного. Йому навіть не довелося обігрувати Горбунова й Рубчинського – обидва надали море простору й часу. Вінгер пробив у ближній, а м'яч рикошетом від Горбунова влетів у дев'ятку. 1:0!

Після такого старту надії на єврокубкову осінь у СК Дніпро-1 почали танути – втім, у наступні 15 хвилин словаки особливо розвинути успіх не змогли. Атакувальний потенціал у Спартака на ідейному рівні вкрай скромний.

Когут допоміг Гуцуляку врятувати шанси на Лігу конференцій. Він же ледве їх не знищив

А в обороні на 67-й хвилині підтвердилась неохайність трнавських захисників! Гуцуляк влетів на лівий край штрафного й впав після підкат від Коша, а рефері призначив пенальті. Спочатку захисник зіграв у м'яч – втім, Олексій встиг підвестись на ноги, тож Кош вирішив добити епізод підніжкою.

Піхальонок на правах капітана взявся його виконувати – і впорався бездоганно. 1:1! Варто відзначити хід Валерія Городова – запустити Гуцуляка в штрафний зміг Когут, який замінив Рубчинського на 59-й хвилині.

Щоправда, більше дніпровці голкіпера не тривожили. Поява Каплієнка й Філіппова в середині другого тайму нічим не допомогла, а Когут ще й примудрився отримати дві жовтих за 15 хвилин. Обидва фоли максимально однотипні – Ігор пішов у підкат прямою ногою в боротьбі за м'яч.

В другому епізоді хавбек навіть випередив суперника. Довести цей факт албанському арбітру він намагався красномовно: "I played the ball, б...дь!". Не подіяло. СК Дніпро-1 догравав вдев'ятьох, а суддя компенсував аж сім хвилин (зіграли 10).

Словаки мали перемагати

Спартак Трнава цілком міг вирвати перемогу. Так, на 69-й хвилині Офорі влетів на правий край штрафного, катапультував Каплієнка в космос на замасі й бахнув у ближній – від голу врятував Кравець, який опинився на шляху м'яча!

На 78-й же Деніел змістився на лівий кут штрафного й потужно зарядив у поперечину. Він же мав карати в компенсований час, замикаючи подачу на 11 метрів, яку виконав всіма забутий Рістовскі з правого краю карного майданчика. На щастя, після його удару м'яч полетів у небо.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Все вирішиться у Кошіце через тиждень.

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