Евгений Волынец восстановился от повреждения, которое получил в игре с Панатинаикосом, и уже приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт СК Днепр-1.

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Впрочем, это не единственное возвращение из лазарета днепрян – Доминго Бланко также вернулся к занятиям. Таким образом, залечивать повреждения продолжают Владимир Адамюк и Максим Третьяков.

К слову, уже 31 августа СК Днепр-1 сойдется в ответном матче со Спартаком Трнавой. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

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