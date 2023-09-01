Дніпровські вболівальники виступили з жорсткою заявою до українських гравців команди, які не мають бажання повертатись до міста.

"Хлопці! Основна частина ваших уболівальників перебуває в місті Дніпро. Багато хто з нас – із дружинами та дітьми. Ми переживаємо прильоти ракет і звуки сирен із першого дня війни, при цьому підтримуючи команду.

Історичне фіаско дніпрян у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Спартак Трнава – 1:2

Вам зараз належить повернутися до нас у місто і грати на рідному стадіоні. І ми вас поки що просто попереджаємо (і ваших дружин). Україна дізнається прізвище кожного, хто тільки посміє сумніватися у своєму бажанні повернутися додому (ми постараємося). Добре подумайте і бійтеся своїх думок.

А ми знаємо про що говорять і думають деякі з вас. І поки що вдаємо, що це звичайна людська слабкість, яка буде швидко переможена. Усе на вашій совісті. Пам'ятайте про це, коли вкотре у прапор України загортаєтеся", – йдеться на сайті фанатів FCDNIPRO.COM.

Зазначимо, що СК Дніпро-1 після вильоту з єврокубків передислокується в Дніпро – раніше команда перебувала Варто зазначити, що звернення було написано російською мовою.

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