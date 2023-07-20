СК Дніпро-1 оголосив про трансфер гравця збірної Бразилії
20 липня 23:58 - Читать на русском
Півзахисник Вітінью став черговим підсиленням СК Дніпро-1.
СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про підписання центрального хавбека – Вітінью.
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18-річний бразилець приєднався до віце-чемпіонів України на правах оренди з Атлетіко Мінейро.
Загалом Вітінью провів 25 матчів за Атлетіко Мінейро U-20, в яких відзначився 7 голами. Також півзахисник входить до складу збірної Бразилії U-17.
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