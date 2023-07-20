СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті повідомив про підписання центрального хавбека – Вітінью.

Клуб УПЛ перехопив форварда, якого хотів підписати СК Дніпро-1 за майже втричі більшу суму

18-річний бразилець приєднався до віце-чемпіонів України на правах оренди з Атлетіко Мінейро.

Загалом Вітінью провів 25 матчів за Атлетіко Мінейро U-20, в яких відзначився 7 голами. Також півзахисник входить до складу збірної Бразилії U-17.

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