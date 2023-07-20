Клуб УПЛ перехопив форварда, якого хотів підписати СК Дніпро-1 за майже втричі більшу суму
20 липня 17:22 - Читать на русском
Нападник Олексій Сидоров офіційно приєднався до Металіста 1925.
Металіст 1925 на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер вже екс-нападника МФК Металург Олексія Сидорова.
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Контракт з форвардом розрахований на 5 років. За інформацією Transfermarkt, Олексій обійшовся харків'янам у 100 тисяч євро. Цікаво, що Сидорова хотів підписати СК Дніпро-1, який пропонував 300 тисяч доларів, але отримав відмову.
Зауважимо, що у складі МФК Металург Сидоров став другим найкращим бомбардиром Першої ліги 2022/23, забивши 11 голів.
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