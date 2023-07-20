Металіст 1925 на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер вже екс-нападника МФК Металург Олексія Сидорова.

СК Дніпро-1 хоче створити дует бомбардирів чемпіонату України – 300 тисяч доларів виявилося замало

Контракт з форвардом розрахований на 5 років. За інформацією Transfermarkt, Олексій обійшовся харків'янам у 100 тисяч євро. Цікаво, що Сидорова хотів підписати СК Дніпро-1, який пропонував 300 тисяч доларів, але отримав відмову.

Зауважимо, що у складі МФК Металург Сидоров став другим найкращим бомбардиром Першої ліги 2022/23, забивши 11 голів.

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