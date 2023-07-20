СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о подписании центрального хавбека – Витиньо.

Клуб УПЛ перехватил форварда, которого хотел подписать СК Днепр-1 за почти втрое большую сумму

18-летний бразилец присоединился к вице-чемпионам Украины на правах аренды из Атлетико Минейро.

В общем, Витиньо провел 25 матчей за Атлетико Минейро U-20, в которых отметился 7 голами. Также полузащитник входит в состав сборной Бразилии U-17.

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