СК Днепр-1 объявил о трансфере игрока сборной Бразилии
20 июля 23:58 - Читати українською
Полузащитник Витиньо стал очередным усилением СК Днепр-1.
СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о подписании центрального хавбека – Витиньо.
Клуб УПЛ перехватил форварда, которого хотел подписать СК Днепр-1 за почти втрое большую сумму
18-летний бразилец присоединился к вице-чемпионам Украины на правах аренды из Атлетико Минейро.
В общем, Витиньо провел 25 матчей за Атлетико Минейро U-20, в которых отметился 7 голами. Также полузащитник входит в состав сборной Бразилии U-17.
Як відмовитися від України та Шахтаря заради довгого рубля і опинитися в повній дупі – повчальна історія Марка Мампассі
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter