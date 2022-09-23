Красніков і Ко знайшли у хащах бразильських ліг чергового ноунейма, який у майбутньому може стати справжньою зіркою.

СК Дніпро-1 на своєму сайті повідомив про підписання бразильського захисника Габріеля Гомеса Феррейри.

СК Дніпро-1 теж повернувся до тренувань – аргентинський новачок відновився від травми

22-річний оборонець виступатиме за команду Олександра Кучера на правах оренди до 30 червня 2023 року. У "спортклубівців" буде право подальшого викупу гравця. У новій команді він обрав собі футболку з номером 99.

До слова, новачок дніпрян наразі виступав лише за команди нижчих дивізіонів Бразилії: Інтер де Мінас (Серія D – 2020-2021 роки), Амеріка Мінейро (чемпіонат штату, до липня 2022-го), Греміо Еспортіво (Серія С – 2 матчі у серпні 2022-го). Transfermarkt оцінює футболіста у 150 тисяч євро.

Феррейра став вже восьмим легіонером у складі СК Дніпро-1. Окрім нього, за команду виступають чотири бразильці – голкіпер Макс Валеф, захисник Габріель Бусанелло та форварди Веслі Брага і Гомес Леонардо, французький півзахисник Фарес Балулі, алжирський оборонець Яніс Хамаш та аргентинський вінгер Домінго Бланко.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 після 4-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ без втрат – команда з 9 пунктами посідає третю сходинку і має гру в запасі.

"Юра, прощавай"? Що відбувається із Кривбасом