Слідом за Шахтарем свої тренування відновив і дніпровський клуб на чолі з Олександром Кучером.

Перше заняття після кількох вихідних відбулось на полі Кошицької футбольної арени, до нього приєднався Домінго Бланко, повідомляє сайт дніпрян.

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Літній аргентинський новачок пропускав останні поєдинки команди через травми, а до цього провів лише три матчі. "Все добре", – оцінив зараз Бланко свій стан після заняття.

Наступний поєдинок СК Дніпро-1 проведе 1 жовтня, суперником в УПЛ буде Львів.

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