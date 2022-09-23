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СК Днепр-1 на своем сайте сообщил о подписании бразильского защитника Габриэля Гомеса Феррейры.

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22-летний защитник будет выступать за команду Александра Кучера на правах аренды до 30 июня 2023 года. У "спортклубовцев" будет право дальнейшего выкупа игрока. В новой команде он выбрал футболку с номером 99.

К слову, новичок днепрян выступал только за команды низших дивизионов Бразилии: Интер де Минас (Серия D – 2020-2021 годы), Америка Минейро (чемпионат штата, до июля 2022-го), Гремио Эспортиво (Серия С – 2 матча 2022-го). Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро.

Феррейра стал уже восьмым легионером в составе СК Днепр-1. Кроме него, за команду выступают четыре бразильца – голкипер Макс Валеф, защитник Габриэль Бусанелло и форварды Уэсли Брага и Гомес Леонардо, французский полузащитник Фарес Балули, алжирский защитник Янис Хамаш и аргентинский вингер Доминго Бланко.

Напомним, СК Днепр-1 после 4-х туров идет в турнирной таблице УПЛ без потерь – команда с 9-ю пунктами занимает третье место и имеет игру в запасе.

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