Євген приєднався до "спортклубівців" на зборах у Словенії, інформує офіційний сайт клубу. Наразі йдеться лише про тренувальний процес, адже про підписання контракту не повідомляється. Минулий сезон 26-річний оборонець Цимбалюк провів у Десні, а до цього грав за Олімпік.

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Окрім цього, СК Дніпро-1 підписав контракт з півзахисником Домінго Бланко, стверджує журналіст Сезар Луїс Мерло. 27-річний аргентинець поставив підпис під угодою на три роки. Попереднім клубом ексгравця збірної Аргентини (1 матч у 2019-му) був Індепендьєнте, якому він належав з 2015-го. Загалом за "червоних дияволів" Бланко провів 112 поєдинків.

Нагадаємо, влітку у дніпровському клубі відбулись пертурбації на тренерському містку: Олександр Кучер прийшов на місце Ігора Йовічевіча, який пішов у Шахтар.

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