Бланко стал очередным новичком СК Днепр-1 в текущее межсезонье и подписал контракт на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.

СК Днепр-1 подписал экс-хавбека сборной Аргентины и взял на просмотр украинского защитника

По информации Transfermarkt, аргентинец присоединился к днепрянам на бесплатной основе. Бланко будет защищать цвет СК Днепр-1 под 23-м номером.

Предыдущим клубом экс-игрока сборной Аргентины (1 матч в 2019-м) был Индепендьенте, которому он принадлежал с 2015-го. В общей сложности за "красных дьяволов" Бланко провел 112 поединков.

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