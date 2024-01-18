Аргентинский защитник Эмилиано Пурита больше не будет выступать за СК Днепр-1, сообщает официальный сайт днепрян.

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Контракт 26-летнего футболиста был действителен до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.

Напомним, Пурита перешел в СК Днепр-1 из греческого Волоса летом 2022 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне в 8 матчах отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает аргентинца в 300 тысяч евро.

К слову, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая лидеру – Кривбассу – по дополнительным показателям.

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