"Чи переходжу я в СК Дніпро-1? Та ні, поки це все чутки, я навіть не знаю, звідки вони беруться. Я в Бельгії, поки що тут. Тому абсолютно нічого конкретного поки немає. У мене ще рік контракту з Сент-Трюйденом.

СК Дніпро-1 оперативно знайшов українця з Європи на заміну Довбику

Чи веду я переговори з українськими клубами? Ну, якісь розмови велися. Тому дещо обговорюємо. Шукаємо щось, розмовляємо з агентами. Мені пропонують варіанти продовження кар'єри, це нормальний процес. Трансферне вікно зараз відчинене, тож спілкуємося з моїми агентами. Звичайні розмови.

Щодо ймовірності повернення в Україну... Треба дивитися щодо ситуації та варіантів, які будуть. Чи буде конкретний переговорний процес. Але поки його немає, одні чутки. Є якісь пропозиції, які пропонують мені агенти. Нічого конкретного поки що сказати не можу", – сказав Філіппов у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що форвард вже сьогодні може стати гравцем СК Дніпро-1 – він мав приєднатися до команди Кучера у Чехії і підписати контракт на 2 сезони.

Довбик сказав adios – хто його замінить?