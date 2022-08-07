Дніпряни переберуться майже на півтисячі кілометрів ближче до кордону з Україною.

СК Дніпро-1 затвердив арену, на якій проведе перший у своїй історії єврокубковий поєдинок, повідомляє офіційний сайт "спортклубівців".

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Місцем дилокації команда Олександра Кучера обрала словацьке місто Кошиці. Саме тут на стадіон Košická Futbalová Aréna 18 серпня відбудеться поєдинок плей-офф Ліги Європи, у якому СК Дніпро-1 зустрінеться з переможцем пари АЕК (Кіпр) – Партизан (Сербія). Початок зустрічі о 21 годині за київським часом. У разі успіху дніпряни виступатимуть у груповому турнірі другого за силою єврокубку. Якщо ж "спорклубівці" не пройдуть кваліфікацію ЛЄ – зіграють у Лізі конференцій.

Нагадаємо, раніше СК Дніпро-1 планував приймати суперників у єврокубках у Дунайській Стреді на MOL Arena. Домашні матчі УПЛ дніпровці проводитимуть в Ужгороді.

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