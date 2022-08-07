СК Днепр-1 официально объявил место проведения дебютного матча в еврокубках
Днепряне переберутся почти на полтысячи километров ближе к границе с Украиной.
СК Днепр-1 утвердил арену, на которой проведет первый в своей истории еврокубковый поединок, сообщает официальный сайт "спортклубовцев".
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Местом дилокации команда Александра Кучера избрала словацкий город Кошице. Именно здесь на стадион Košická Futbalová Aréna 18 августа состоится поединок плей-офф Лиги Европы, в котором СК Днепр-1 встретится с победителем пары АЕК (Кипр) – Партизан (Сербия). Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. В случае успеха днепряне будут выступать в групповом турнире второго по силе еврокубка. Если же "спорклубовцы" не пройдут квалификацию ЛЕ – сыграют в Лиге конференций.
Напомним, ранее СК Днепр-1 планировал принимать соперников в еврокубках в Дунайской Стреде на MOL Arena. Домашние матчи УПЛ днепровцы будут проводить в Ужгороде.
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