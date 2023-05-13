"Уточнення по СК Дніпро-1. Як я вже писав напередодні, свої домашні єврокубкові матчі зі Словаччини клуб збирається перенести до Польщі.

СК Дніпро-1 планує повернення на Дніпро-Арену – джерело повідомило про зміну і єврокубкової прописки

Так от на час цих євровиступів ігри в УПЛ дніпровці проводитимуть на резервному для себе стадіоні – Арені Львів. Це для логістичної зручності. А домашньою на наступний сезон клуб заявлятиме саме Дніпро-Арену", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

До слова, в сезоні 2022/23 дніпровці грали домашні міжнародні матчі у словацькому Кошіце, а ігри внутрішньої першості проводили в Ужгороді.

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