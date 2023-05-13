СК Днепр-1 выбрал резервный стадион на период выступлений в еврокубках – ранее клуб решил вернуться на Днепр-Арену
Журналист Игорь Бурбас дополнил свой предыдущий инсайд относительно домашней арены днепрян в новом сезоне.
"Уточнение по СК Днепр-1. Как я уже писал накануне, свои домашние еврокубковые матчи из Словакии клуб собирается перенести в Польшу.
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Так вот на время этих евровыступлений игры в УПЛ днепряне будут проводить на резервном для себя стадионе – Арене Львов. Это для логистического удобства. А домашней на следующий сезон клуб будет заявлять именно Днепр-Арену", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.
К слову, в сезоне 2022/23 днепряне играли домашние международные матчи в словацком Кошице, а игры внутреннего первенства проводили в Ужгороде.
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