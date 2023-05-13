"Уточнение по СК Днепр-1. Как я уже писал накануне, свои домашние еврокубковые матчи из Словакии клуб собирается перенести в Польшу.

СК Днепр-1 планирует возвращение на Днепр-Арену – источник сообщил о смене и еврокубковой прописки

Так вот на время этих евровыступлений игры в УПЛ днепряне будут проводить на резервном для себя стадионе – Арене Львов. Это для логистического удобства. А домашней на следующий сезон клуб будет заявлять именно Днепр-Арену", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

К слову, в сезоне 2022/23 днепряне играли домашние международные матчи в словацком Кошице, а игры внутреннего первенства проводили в Ужгороде.

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