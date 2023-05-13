"Мене обурили дії четвертого арбітра Дениса Шурмана, який ніяким чином не відреагував та не підказав головному арбітру матчу, що футболіст СК Дніпро-1 Пеглоу дозволив собі розпускати руки та штовхати Руслана Ротаня. Шурман все бачив, стояв лицем до епізоду!

Ротань послав арбітра, який показав йому червону – повне відео конфлікту після скандального пенальті для СК Дніпро-1

Це, як мінімум, така ж червона картка і передання справи в КДК на предмет довгострокової дискваліфікації. А йому навіть "гірчичник" не показали, і він спокійно вийшов на заміну, і мав вплив на гру своєї команди.

Мені було дуже неприємно спостерігати, як поводив себе нікому невідомий легіонер, який представляє команду з міста Дніпро. Він дозволяє собі таке на адресу головного тренера команди суперника, багаторічного капітана збірної України та легенди дніпровського футболу. Це що взагалі таке, я хочу запитати? Ніхто на лаві не міг підказати цьому хлопчику, як треба поводитися? Дуже дико і дуже неприємно. Як від дій Пеглоу, так і від роботи Шурмана в цьому епізоді", – сказав Кітаєв у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, в середині першого тайму перенесеного матчу 1-го туру між Олександрією та СК Дніпро-1 головний арбітр зустрічі Ярослав Козик призначив неочевидний пенальті на користь дніпровців. Це спровокувало конфлікт між лавами запасних обох команд і закінчилось штовханиною та вилученням обох наставників.

Дніпро-1 не зміг повернутись на вершину УПЛ – Олександрія втримала нічию, попри вилучення Ротаня й скандальний пенальті